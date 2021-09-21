نقابة مصرف الجمهورية وفروعه بطرابلس تُكرم موظفيها المتقاعدين

طرابلس 21 سبتمبر 2021 (وال)- أقامت نقابة إدارة وفروع منطقة طرابلس الكبرى لمصرف الجمهورية اليوم الثلاثاء بطرابلس، احتفالية تكريم للموظفين المتقاعدين من مصرف الجمهورية وفروعه بطرابلس الكبرى عامي 2020 – 2021 والبالغ عددهم 100 متقاعد، وذلك تقديرًا لما قدموه من جهد وعمل خدمة للمواطن طيلة فترة العمل بالمصرف.

وأكد رئيس الجمعية العمومية لنقابة إدارة وفروع مصرف الجمهورية منطقة طرابلس الكبرى ” رمزي دويش ” في تصريح حصري لمندوب وكالة الأنباء الليبية؛ حرص النقابة على تكريم جميع العاملين وحماية الموظف و النهوض والرقي بخدمات المصارف.

وأضاف أن تكريم هذه المجموعة يعد خطوة بسيطة وجزء بسيط لهذه الشريحة التي قدمت عمرها في بناء هذه المؤسسة.

وتخللت التكريم توزيع شهادات التقدير والهدايا على المكرمين من موظفي مصرف الجمهورية وفروعة ببلديات طرابلس الكبرى. (وال)

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