خاص..المركزي يسلم 21 مليون للتجاري الوطني لتوزيعها على فروعه بالجنوب

أكد مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية تسليمه شحنة سيولة بقيمة 21 مليون للمصرف التجاري الوطني من قسم اصدار سبها لتوزيعها على فروعه بالمنطقة الجنوبية .

كما أرسل المصرف التجاري الوطني شحنة سيولة بقيمة 15 مليون دينار لفرع المصرف بمدينة بني وليد .

ويؤكد مصرف ليبيا المركزي استمراره في توزيع السيولة بشكل يومي وارسال شحنات لكافة مناطق ليبيا ، ويعمل فريق السيولة على متابعة إدارات المصارف التجارية بشكل يومي للتأكد من إلتزامها بتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية