اقتصاد

خاص..المركزي يؤكد استمراره في توزيع السيولة..والتجاري الوطني يسلم 15 مليون لفرعه ببني وليد

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية استمراره في توزيع السيولة بشكل يومي وارسال شحنات لكافة مناطق ليبيا ، ويعمل فريق السيولة على متابعة إدارات المصارف التجارية بشكل يومي للتأكد من إلتزامها بتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف .

حيث أفاد مصرف ليبيا المركزي تسليمه شحنة سيولة بقيمة 21 مليون للمصرف التجاري الوطني من قسم اصدار سبها لتوزيعها على فروعه بالمنطقة الجنوبية ، كما أرسل المصرف التجاري الوطني شحنة سيولة بقيمة 15 مليون دينار لفرع المصرف بمدينة بني وليد .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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