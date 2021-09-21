وفد بلدية قيصري التركية يناقش فرص الاستثمار في المنطقة الحرة بمصراتة

ناقش وفد بلدية قيصري الكبرى التركية مع عدد من المسؤولين في بلدية مصراتة فرص الشراكة والاستثمار داخل المنطقة الحرة بالمدينة ،بعد أن قاموا بزيارة لها واطلعوا على الإمكانيات التي يوفرها ميناء مصراتة البحري.

وكان الوفد التركي قد ناقش خلال لقائه مع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة ووكيل ديوانها سبل تطوير العلاقات بين مختلف القطاعات في البلديتين ،وبحسب البلدية فإن هذا الاجتماع يمهد لتوقيع اتفاقية التوأمة مساء الأربعاء .

يشار إلى أن وفد بلدية قيصري الكبرى التركية يضم عميد البلدية ممدوح بيوكيميليش إلى جانب عدد من عمداء البلديات الأخرى الواقعة ضمن نطاق بلدية قيصري إضافة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ، ورئيس البورصة التجارية، وعدد آخر من رؤساء القطاعات ورجال الأعمال بالبلدية.

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