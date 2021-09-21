“الذوادي” يحث المستثمرين التونسيين على “التمسك بليبيا”

نقل موقع قناة موزاييك عن الأمين العام للغرفة الاقتصادية التونسية الليبية المشتركة “علي الذوادي” قوله -الثلاثاء- إنه “لا يمكن لأي طرف المس من مكانة تونس الاقتصادية في الشقيقة ليبيا”.

وانتقد “الذوادي” ما اعتبره تضخيماً من قبل وسائل إعلام مصرية للعقود الأخيرة الموقعة مع ليبيا بنحو مليون فرصة عمل، موضحاً أنه “رغم قدم مكانة مصر في ليبيا إلا انه لا يمكن إزاحة سمعة المؤسسات الاقتصادية والعمالة التونسية لدى التجار والمستهلك والمشغلين الليبين”- حسب رأيه.

ودعا الذوادي إلى (مزيد من التنسيق لإفتكاك نصيب تونس من المشاريع الكبرى معتبرا أن اتحاد رجال الأعمال التونسيين في مجموعات قوية سيمكنهم من اكتساب المنافسة مع الشركات التركية والأوروبية وغيرها المتمركزة في ليبيا) – حسب توصيفه.

وخلص الذوادي في تصريحه إلى أنه “على مستوى المشاريع الصغرى وإعادة الأعمار بالمناطق الغربية فللمؤسسات التونسية مكانتها إلا انه ينقصها التحفيز السياسي خاصة بعد فتح الحدود وعودة الرحلات الجوية قريبا بين تونس وليبيا”.

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