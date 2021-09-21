بليحق يشير إلى أن الحكومة مستمرة في أعمالها ولا علاقة للقرار بخدمات المواطن

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي “عبدالله بليحق” بأن الحكومة مستمرة في عملها فيما يتعلق بحاجات المواطن، وكذلك لا صحة لما يُشاع من ايُقاف منحة الزواج للشباب أو منحة أرباب الأسر أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته .

وأضاف بالقول: القرار متعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد أو أي إجراءات من شأنها الخروج عن مهام الحكومة التي تم الاتفاق عليها حتى قبل اختيارها منها: توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين، وكذلك توفير احتياجات المواطن اليومية، بالإضافة إلى التجهيز للانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021. م.

وكذلك فهي حكومة مؤقتة وهذه الأهداف التي أنشئت من أجلها، وليس كما عملت به خلال الأشهر الماضية من توقيع اتفاقيات طويلة الأمد أو أعمال تنمية وغيرها من المصروفات التي قاربت ال 50 مليار في ظل تردي للخدمات عن ذي قبل، كالكهرباء والصحة وغيرها .

وفي الختام أشار بأن الحكومة مستمرة في أعمالها حكومة تسيير أعمال ولا علاقة للقرار بخدمات المواطن وأي قرارات تخدمه وفقاً لقوله .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية