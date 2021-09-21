وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يجتمع مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة

اجتمع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان “أحمد أبوخزام” اليوم الثلاثاء، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة “محمود سعيد” برفقة مدير مكتب النازحين بوزارة الداخلية “أكرم الراجحي”.

تناول الاجتماع مناقشة سبل تنسيق الجهود المبذولة بين وزارة الداخلية ممثلة في مكتب النازحين ومكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، كما تم الاتفاق على معالج القضايا ذات الأولوية القصوى فيما يتعلق بشؤون المهجرين داخل وخارج المخيمات وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

حيث تم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة برامج العمل المشتركة وتحشيد الجهود لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة التحديات مستقبلًا، بما يساهم في تعزيز التعاون والاستقرار بما فيه جهود العودة الطوعية والآمنة للنازحين بالداخل.

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