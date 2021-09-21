فيسبوك تستثمر 13 مليار دولار في مجال إجراءات السلامة والأمن

قالت شركة فيسبوك الثلاثاء إنها استثمرت ما يزيد على 13 مليار دولار في إجراءات السلامة والأمن منذ عام 2016 في رد للشركة على ما ذكرته إحدى الصحف من أنها أخفقت في إصلاح ما أسمته بالآثار السيئة للمنصة ، مضيفة أن لديها 40 ألف عامل في السلامة والأمن .

وأضافت الشركة أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ساعدتها في وقف 3 مليارات حساب زائف في النصف الأول من هذا العام كما حذفت أكثر من 20 مليون منشور غير صحيح عن كورونا ومحتوى اللقاحات ، مضيفة أنها تحذف حاليا 15 ضعف ما كانت تحذفه من المحتوى الذي ينتهك معاييرها المتعلقة بخطاب الكراهية عبر فيسبوك وانستغرام عندما بدأت ذلك أول مرة في عام 2017 .

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت الأسبوع الماضي نقلا عن مراجع داخلية لوثائق الشركة أن فيسبوك قللت من شأن الآثار السلبية لتطبيق انستغرام على المستخدمين صغار السن، إلى جانب ضعف ردها على التحذيرات التي أثارها موظفون بخصوص استخدام مهربي البشر في الدول النامية للمنصة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية