الاقتصاد والتجارة تبحث مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا أوجه التعاون المشترك بين البلدين

اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية “سهيل ابوشيحة” اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين” وبرفقتها الملحق التجاري بالسفارة وذلك في إطار تفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

تناول الاجتماع مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتقديم التسهيلات المصرفية والخدمات اللوجستية، وكذلك إمكانية استئناف حركة الخطوط الجوية التي من شأنها المساهمة في تسهيل المعاملات التجارية بين الفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين .

ومن جهته أكد الوكيل على عمق العلاقة الليبية الفرنسية مشيراً أن الجمهورية الفرنسية تعد أحد اهم الشركاء التجاريين لدولة ليبيا في منطقة الاتحاد الأوروبي، كما أبدى استعداد وزارة الاقتصاد والتجارة في التعاون وتقديم التسهيلات الممكنة للشركات والمؤسسات الفرنسية للدخول في السوق الليبي والتسويق للمنتجات الفرنسية التي تمتاز بالجودة وتحظى بالقبول لدى المستهلك الليبي، وذلك بهدف رفع حجم المبادلات التجارية التي شهدت انخفاض ملحوظ خلال السنوات الماضية.

وفي الختام دعا أيضاً الجانب الفرنسي للتعاون في فتح قنوات الاتصال بين كافة المؤسسات والفعاليات الاقتصادية بالبلدية، وكذلك العمل على تصحيح المسار الاقتصادي على المستوى الثنائي من خلال تنظيم ملتقى اقتصادي ليبي فرنسي يضم الفعاليات الاقتصادية برعاية وزيرا الاقتصاد والتجارة ومشاركة اتحاد الغرف التجارية في كلا البلدين خلال الفترة من 10 – 12 أكتوبر 2021 م، وذلك للتباحث وتبادل المعلومات واستعراض فرص التعاون في مجالات ذات الاهتمام المشترك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية