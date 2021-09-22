الخارجية تؤكد على الأهمية البالغة لمتابعة الاستثمارات الليبية القائمة في بنين

قام وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر كتي” بزيارة السفارة الليبية في جمهورية بنين ، حيث أطلع على أوضاع السفارة، وكذلك آليات العمل المتبعة وما يواجه العاملون بها من مصاعب .

كما اجتمع الوكيل بأعضاء السفارة وحثهم على العمل من أجل تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين ،وأكد على الأهمية البالغة لمتابعة الاستثمارات الليبية القائمة في بنين ،والعمل على المحافظة عليها .

حيث تم خلال الزيارة بعقد اجتماع أخر مع القائم بالأعمال بالسفارة ومدير شركة الاستثمارات الأفريقية فرع بنين، كما تناول المشاكل العالقة بين الشركة وحكومة بنين حول أملاك الشركة التي تم الاستيلاء عليها من قبل السلطات في بنين، وكذلك بحث السبل المتاحة لإنهاء هذا الاشكال .

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