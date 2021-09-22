«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاربعاء 22 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5315 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3123 دينار، والجنيه الاسترليني 6.185 دينار، والليرة التركية 0.526 دينار، والدولار الكندي 3.5444 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2082 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2337 دينار، والدينار التونسي 1.6171 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5041 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021: