اقتصاد

الصحة تتابع مع عمداء بلديات غرب طرابلس مراكز العزل ومعدل تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكل بلدية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “سمير كوكو” اجتماعاً، مع عمداء بلديات غرب طرابلس، وبحضور مدير إدارتي الطوارئ الصحية والمشروعات ورئيس قسم المستشفيات.

تناول الاجتماع مناقشة والاطلاع على الوضع الوبائي داخل البلديات، وكذلك متابعة مراكز العزل ومعدل تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كل بلدية.

كما تم مناقشة دور البلديات في دعم المراكز الخدمية، وكذلك تحديد أوجه التعاون بين وزارة الصحة والبلديات لتسهيل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بالإضافة إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية وطرح الحلول العاجلة لحلها.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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