الليبية للحديد والصلب تعلن عن استئناف عمليات بيع منتجاتها

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب عن فتح باب بيع حديد التسليح وفقا للشروط والأسعار المعتمدة بالقرار رقم (140 / لسنة 2021 ) ، حيث يتطلب البيع بالجملة من الزبون تعزيز رصيده بمبلغ ثلاثة مليون قبل البدء في التعامل اعتبارا من يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري على أن يتم السحب بداية من يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر وللاستفادة من قيمة الخصم ( 3 % ) يستوجب على الزبون سحب كامل الكمية ( 2000 ) طن خلال شهر بمعدل ( 20 ) يوم عمل.

أما البيع بالقطاعي للأفراد والجهات العامة فستكون الكمية ( 30 ) طن ويتطلب تقديم صك مصدق أو قسيمة إيداع مالي لحساب الشركة بقيمة ( 95,000 ) خمسة وتسعون ألف دينار ويكون بداية السداد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر والسحب بداية من يوم الأثنين الموافق 27 سبتمبر، واولوية السحب حسب اقدمية السداد وفق تسلسل رقم الايصال المالي .

وفيما يتعلق بالأفراد فالمطلوب صك مصدق من حساب المعني أو قسيمة ايداع مرفقا بإفادة الرقم الوطني، وحسب الشركة فإن ما يخص المنتجات المسطحة سيتم الإعلان عنها لاحقا عند عودة المصانع للتشغيل .

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