الغويل يقوم بحضور فعاليات افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة في دورته السبعين بالقاهرة

قام وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية “سلامة الغويل” بحضور فعاليات افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة في دورته السبعين المقام في القاهرة وذلك بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية “نيفين القباج” .

كما أدى الغويل رفقة الوزيرتان جولة داخل أروقة المعرض الذي شمل على ما يزيد عن 200 عارض من مصر، وجاء ذلك خلال مهمة عمل مكلف بها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” برئاسة اللجنة التي تتولى الوقوف على أوضاع الجالية الليبية في مصر وذلك لحل المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

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