أبوهيسة يبحث أوضاع قطاع الصناعة بالمنطقة الشرقية

عقد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة اجتماعا مع رئيس فرع ديوان الصناعة بالمنطقة الشرقية “عبدالكريم الحضيري” ورئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الوطنية بنغازي سليمان الذيب ومدير عام الشركة “سعد العمروني” ، وذلك لبحث حل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة بالمنطقة الشرقية من خلال تفعيل دور فرع الديوان باعتماد الهيكل التنظيمي والاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للفرع والتي هي بصدد الإصدار قريبا .

حيث تناول الاجتماع أيضا بعض الملاحظات الواردة من مراقبات الصناعة بالبلديات والمتعلقة بمعالجة الأوضاع الوظيفية للعاملين وأنشطة شركة المطاحن خلال الفترة الماضية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنه مختصه من ديوان الصناعة بالمنطقة الشرقية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي تكلف بحصر دقيق للأصول والمصانع والعمالة الوطنية والأجنبية العاملة في القطاع العام والخاص بالمنطقة الشرقية ناهيك عن حصر التراخيص والاذونات وبطاقات التسجيل الصادرة ومطابقتها بالواقع وفق التشريعات النافذة بالوزارة والدولة.

كما أكد أبوهيسة أن الوزارة مقبلة على إصدار مجموعة من القرارات والخطوات الهامة من أجل تحسين أوضاع الموظفين بقطاع الصناعة بشكل عام كما وجه بضرورة متابعة ملف الأضرار التي لحقت بشركة المطاحن أثناء الاشتباكات مع الجهات المعنية .

وفي ذات الصدد بحث وكيل وزارة الصناعة لشؤون الانتاج مصطفى السمو الأنشطة والأعمال المنفذة من قبل فرع ديوان وزارة الصناعة بالمنطقة الشرقية وشركة المطاحن الوطنية وخاصة فيما يتعلق بمتابعة التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة خلال الحرب.

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