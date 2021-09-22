وزير الصناعة يبحث أوضاع القطاع بالمنطقة الشرقية

طرابلس 22 سبتمبر 2021 (وال) _ بحث وزير الصناعة والمعادن السيد (أحمد أبوهيسه) خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء، جميع المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة بالمنطقه الشرقية، وذلك من خلال تفعيل دور فرع الديوان بإعتماد الهيكل التنظيمي والإختصاصات والصلاحيات الممنوحة للفرع والتي ستصدر قريباً.

هذا واجتمع (أبوهيسه) مع رئيس فرع ديوان الصناعة بالمنطقة الشرقيه السيد (عبدالكريم الحضيري) و رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الوطنية بنغازي السيد (سليمان الذيب) و مدير عام الشركة السيد (سعد العمروني).

و تناول الاجتماع بعض الملاحظات الواردة من مراقبات الصناعة بالبلديات، والمتعلقة بمعالجة الأوضاع الوظيفية للعاملين وأنشطة شركة المطاحن خلال الفترة الماضية.

كما تم الإتفاق على تشكيل لجنه مختصة من ديوان الصناعة بالمنطقه الشرقية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، وتكلفيها بحصر دقيق للأصول والمصانع والعمالة الوطنية والأجنبية العاملة في القطاع العام والخاص بالمنطقة الشرقية، وأيضا حصر التراخيص والإذونات وبطاقات التسجيل الصادرة ومطابقتها بالواقع وفق التشريعات النافذة بالوزارة والدولة.

ومن جهته، قال وزير الصناعة أن الوزارة مقدمه على إصدار مجموعة من القرارات والخطوات الهامة من أجل تحسين اوضاع الموظفين بقطاع الصناعة بشكل عام، مشدداً على ضرورة متابعة الجهات المعنية ملف الأضرار التي لحقت بشركة المطاحن أثناء فترة الإشتباكات.

وفي ذات السياق، بحث وكيل وزارة الصناعة لشؤون الإنتاج السيد (مصطفى السمو) الأنشطة والأعمال المنفذة من قبل فرع ديوان وزارة الصناعة بالمنطقة الشرقية وشركة المطاحن الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بمتابعة ملف التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة خلال الحرب. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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