الزناتي يؤكد على ضرورة الإسراع في تفعيل توطين التخصصات الدقيقة للعيون بالداخل

عقد وزير الصحة علي الزناتي اليوم الأربعاء اجتماعا مع أعضاء لجنة توطين العلاج لمرضى العيون، لمناقشة آلية توطين علاج العيون بليبيا.

حيث تم الاتفاق على تطوير أقسام العيون بالمستشفيات والمراكز الطبية وعددها 17 قسم على مستوى ليبيا، من خلال توفير الأجهزة والمعدات الطبية، للتخفيف من الازدحام والتقليل من قوائم الانتظار بمستشفى العيون بطرابلس.

وشدد الزناتي على ضرورة تفعيل تخصصات القرنية، الشبكية وتجميل العيون بالداخل، والتي تُعد من أكثر التخصصات التي تحال للعلاج بالخارج.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بملف تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة على مستوى ليبيا، من آجل تحقيق رؤية وزارة الصحة في توطين العلاج والخبرات.

وحسب الإحصائيات الواردة من مستشفى العيون بطرابلس فإنه يستقبل أكثر من 1000 حالة في اليوم، ويجري أكثر من 30 عملية جراحية كبرى يوميًا.

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