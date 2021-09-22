بلدي مصراتة يجتمع مع وفد بلدية قيصري التركية لمناقشة تطوير القطاع الصحي والتعليمي بالبلدية

اجتمع عميد وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية وعدد من من مدراء المؤسسات التعليمية والصحية بمدينة مصراتة؛ مع الوفد التركي الممثل لبلدية قيصري التركية رفقة القنصل التركي .

تناول الاجتماع مناقشة وبحث عديد الملفات وسبل التعاون بما يضمن تطوير القطاع الصحي والتعليمي بالبلدية وتبادل الخبرات .

وفي الختام توجه الوفد التركي رفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي لزيارة بعض المعالم التجارية القديمة بالمدينة وكان من بينها السوق القديمة (اللفة)، وكذلك دارسة إمكانية التطوير والتحديث لهذا السوق باعتباره وجهة تجارية ورمزية واحد معالم مدينة مصراتة .

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