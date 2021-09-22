فرنسا تدرس استئناف رحلاتها إلى ليبيا

قالت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دو هيلين ،إن لجنة فرنسية ستزور المطارات الليبية لبحث استئناف الحركة الجوية بين البلدين.

وأكدت دو هيلين ، خلال لقائها مع وكيل وزارة الاقتصاد ، سهيل أبو شيحة ، استعداد الحكومة الفرنسية لتقديم الدعم لليبيا على جميع المستويات.

كما أشارت إلى أن باريس تسعى لاستئناف عملها الدبلوماسي من سفارتها في طرابلس بأسرع وقت ممكن.

وأضافت أن فرنسا ترغب في الاستثمار في ليبيا خاصة في مجالات الطاقة والتجارة الحرة والرعاية الصحية والنقل وقطاعات التنمية في ليبيا.

بدوره ، أعلن أبو شيحة عن تنظيم منتدى اقتصادي ليبي ـفرنسي ، برعاية وزيري الاقتصاد والتجارة الليبيين الفرنسيين.

ويشارك اتحاد الغرف التجارية في البلدين في المنتدى الذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد الليبية “سيناقشون ويتبادلون المعلومات ، ويستعرضون فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

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