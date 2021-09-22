وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية يصدر منشوراً بالتقيد بالضوابط بخصوص الشروع في صرف العهدة وسلف مالية

أصدر وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية “إبراهيم عكرة” منشوراً موجهاً إلى وكلاء الوزارات ورؤوساء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية والمراقبين الماليين العامون والمكلفين بكافة الوحدات الإدارية .

تتضمن المراسلة بالتقيد بالضوابط بخصوص الشروع في صوف العهدة وسلف مالية ومنها: عدم صرف أي عهدة أو سلفة مالم تصدر بقرار من المخول قانوناً وأن تصرف العهدة لموظف مصنف تتوفر فيه شروط صرافي المخازن الحكومية .

كذلك عدم اعتماد الأذن بالصرف للعهد والسلف المالية المالية المحددة ، مالم يرخص لها بالموافقة من وكيل الوزارة ، وعدد من الضوابط الأخرى وذلك حفاظاً على عدم هدر المال العام وتطبيق التشريعات النافذة وعلى المراقبين الماليين تحمل مسؤوليتهم القانونية .

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