خاص: بالأرقام والتفاصيل..المركزي يفصح عن إجمالي خزائن المصارف التجارية وفروعها

أكد مصدر مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية أن خزائن المصارف التجارية وفروعها تتوفر بها حالياً أرصدة كبيرة رغم السحوبات اليومية المستمرة ، حيث يقدر الرصيد الإجمالي لخزائن المصارف مجتمعة نحو 2.9 مليار دينار ليبي ..

وموزعة على : مصرف الجمهورية 542 مليون و المصرف التجاري الوطني 294 مليون ومصرف الصحاري 147 مليون ومصرف الوحدة 164 مليون ومصرف شمال أفريقيا 178 مليون ومصرف التجارة والتنمية 26 مليون و مصرف الأمان 265 مليون و المصرف الليبي الإسلامي 253 مليون ومصرف النوران 319 مليون ومصرف اليقين 109 مليون دينار والمصرف المتحد 188 مليون دينار و مصرف الواحة 113 مليون دينار ومصرف الخليج الأول 59 مليون دينار ومصرف السراي 98 مليون دينار ومصرف التجاري العربي 13 مليون و مصرف الأندلس 19 مليون دينار و مصرف الوفاء 61 مليون والمصرف المتوسط 16 مليون ومصرف الاجماع العربي 626 ألف دينار .

ويؤكد مصرف ليبيا المركزي توفر مخزون كبير من السيولة و يدعو المصارف إلى الاستمرار في عملية توزيع السيولة بشكل منتظم ورفع سقف السحب وفقا للخطة المتفق عليها ، و التواصل مع أقسام الاصدار لإستلام شحنات اضافية إذا تتطلب الآمر .

وتابع بالقول: وذلك في اطار الخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي لتوزيع السيولة ومتابعة توفرها بفروع المصارف التجارية بشكل يومي وبعد ارسال شحنات سيولة إلى كافة مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً ، واستمرار المصرف المركزي في ارسال شحنات أخرى هذا الأسبوع .

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