“الحديد والصلب” تعلن موعد بيع منتجاتها من حديد التسليح

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة، عن استئناف بيع منتجاتها من حديد التسليح، يوم الأحد القادم بالنسبة لطلبات الشراء الفردية، ويوم الاثنين لطلبات الشراء بالجملة.

وأوضحت الشركة أن عمليات البيع ستتم وفق الأسعار المستحدثة والمحددة بالقرار 140 /2021، مُحددةً سقف السحب الفردي القطاعي على منتجاتها بـ30 طناً وحوالي 2000 طن لطلبات الشراء بالجملة، وفق إعلان الشركة.

يُشار إلى أن مُجمّع الحديد والصلب قد استأنف إنتاجه بعد توقف قارب الشهرين بقرار حكومي؛ للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء، الأمر الذي قفز بأسعار حديد التسليح لأرقام قياسية في السوق المحلية.

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