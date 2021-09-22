رسو سفينتين تجاريتين محملتين بالقمح والشعير بميناء بنغازي

بنغازي 22 سبتمبر 2021 (وال)- رست على رصيف رقم “1” بميناء بنغازي البحري اليوم الأربعاء، سفينة HAKO.I محملة 116.282 طن من الشعير، وذلك عقب إتمام الإجراءات الجمركية؛ باشرت في تفريغ حمولتها.

كم وصلت سفينة LEDER.M محملة 1000.12 طن من القمح قادمة من رومانيا، وقد رست على رصيف رقم “6”، في انتظار إجراء الإفراج الجمركي؛ بعد أن يقوم جهز الرقابة على الأغذية بفحص عينة من الشحنة، ومن ثم يُباشر عمال الشركة الليبية للموانئ بالعمل على تفريغ الشحنة. (وال) هـــ ع/ ر ت

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