وزير الزراعة يجري اجتماعاً مع عدد من المسؤولين عن الجانب الأمريكي لبحث التعاون بين البلدين

التقى وزير الزراعة بحكومة الوحدة الوطنية “حمد المريمي” عبر اتصالٍ بالانترنت مع السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” والملحق السياسي والاقتصادي، مع الملحق الزراعي ومدير إدارة التعاون الدولي.

كذلك بحضور مديرة غرفة التجارة الأمريكية الليبية “دبي هرست” ونائبها”أحمد الغزالي”، حيث يعتبر هذا التواصل الأول من نوعه بين السفارة و وزارة الزراعة، وتحدّث “المريمي” عن توجيهات الحكومة بتشجيع التعاون على مستوى القطاع الخاص بين الشركات الزراعية الليبية والأمريكية، وأكدّ أن هذا الاجتماع قد قرّب وجهات النظر ويُشكل النواة للقاءات قادمة.

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