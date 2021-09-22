اقتصاد

مؤسسة النفط.. افتتاح شركة مرزق للخدمات النفطية في لندن

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة، في العاصمة الإنجليزية لندن، وتختص خدمات الشركة -التابعة للمؤسسة- بأعمال استخراج البترول والغاز الطبيعي، من خلال توفير الدعم لتمكين الشركات من تحسين عملياتها التجارية وتقييم أداء الشركات.

وقال صنع الله إن تأسيس الشركة يساعد المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، واصفاً انطلاق أعمال شركة مرزق بأنها فرصة ممتازة للتعاون مع الشركات البريطانية على تزويد المؤسسة بحلول قوية لإثبات أعمالها مستقبلا.

يأتي هذا ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط، لرفع إنتاج ليبيا من الخام ليصل إلى 1.45 مليون برميل يوميا، مع نهاية العام الجاري، ومليونين يوميا العام المقبل.

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قناة 218 الليبية

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