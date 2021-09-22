شركة البريقة.. الاستمرار في توزيع وقود البنزين

قالت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، إن عمليات توزيع الوقود على المحطات تسير بشكل طبيعي بالتنسيق مع شركات التوزيع.

ونشرت الإدارة العامة لعمليات المناطق الغربية والجنوبية، التابعة للشركة، جداول التوزيع حسب المناطق ليوم الاثنين موزعة على 32 محطة للمنطقة الممتدة من الزاوية إلى راس جدير، وجنوبا حتى نالوت، وبيّنت استلام مجمل المحطات ل 717 ألف لتر من البنزين و68 ألف لتر من الديزل.

يأتي إعلان الشركة هذا وسط حالة من الازدحام، تشهدها بعض محطات الوقود في أكثر من مدينة.

يُذكر أن ليبيا تُنفق حوالي 7 مليارات دينار من الميزانية العامة سنوياً، لدعم المحروقات والتي تُهرّب بشكل واسع عبر الحدود البرية والبحرية للبلاد.

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