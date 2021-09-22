بمشاركة وزير المالية .. مصرف الساحل والصحراء يستعرض وضعه المالي والآفاق المستقبلية

عقد مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء اجتماعه صباح اليوم الأربعاء 22 سبتمبر بحضور رئيس وأعضاء المجلس ونائب ومساعد المدير العام ومدراء الإدارات، وحضر محافظ مصرف السودان المركزي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة ووكيل وزارة المالية بالسودان في منصب عضو الجمعية العمومية للمصرف.

حيث تم تقديم عرض مرئي يوضح الوضع المالي لمصرف الساحل والصحراء والآفاق المستقبلية له، وقد شهد الاجتماع حضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” الذي أكدّ أن جميع المساهمين بالمصرف يجب أن يقوموا بدورهم في دعم المصرف ليحقق دوره الاستثماري، أيضاً أشار إلى ضرورة دراسة السوق والتمويل المشترك وأهمية إطلاق الخدمات الالكترونية للمصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية