“العكاري” يقول: لا تنسبوا غلاء الأسعار فقط لسعر الصرف ..ويكشف أسبابه

كتب عضو لجنة سعر الصرف والخبير المصرفي مصباح العكاري عبر صفحته على الفيس بوك: صرف منحة الأبناء والزوجة المتوقفة منذ سنة 2014 رفع مرتبات ذوي الدخل المحدود منح قروض الزواج التحسن الكبير في مشكلة السيولة طرح النقد الاجنبي بكميات كبيرة ومن بعد انخفاض السوق الموازي إلى 4.9 دينار كل ذلك ما كان أن يحدث لولا تعديل سعر الصرف .

وتابع بالقول: أخذت الحكومة الشائدة وأخذنا نحن عدم الرضاء من المواطنين مبروك علي شعبنا الاستقرار في أمور كانت صعبة لولا تدخل سعر الصرف وأرجوكم لا تنسبوا غلاء الأسعار فقط لسعر الصرف لأنه هناك أسباب أخرى حقيقية وهي ارتفاع أسعار السلع الأساسية من مصدرها وهو ما يعرف بالتضخم المستورد وهذا ضريبة عدم الاعتماد على المنتجات المحلية والاعتماد شبه الكلي علي الواردات من الخارج والمثل الشعبي يقول ( اللي عضك فكرك بسنونك ) .

وأفاد بالقول: لهذا علينا أن نتذكر بأننا نمتلك ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا لهذا من المعيب أن نستورد المنتجات الزراعية والحيوانية نمتلك 1900 كيلو متر على البحر فَمِن العيب أن نستورد الأسماك ومنتجاتها نمتلك تاسع احتياطي نفطي في العالم فكيف لنا أن نستورد الوقود من الخارج ، مضيفاً بالقول: نمتلك كل المواد المستخدمة في انتاج مادة الاسمنت كيف يتم فتح اعتمادات لتوريد هذه المادة بالنقد الأجنبي سطوع الشمس في ليبيا من أكثر دول العام المتاحة فيها هذه المدة الآمر الذي يؤهلنا بأن نكون دولة مصدرة للكهرباء لا انقطاعها علينا بالساعات الطويلة.

واختتم حديثه بالقول:كل الإمكانيات متاحة بأن نكون مجتمع مُصدِّر بدلًا من مجتمع مستورد فقط الثقة في النفس وتقديم الكفاءات على الولاءات.

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