صنع الله يناقش مع عدد من الخبراء البريطانين سلامة أصول الوطنية للنفط والشركات التابعة لها

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” وأعضاء رئيس مجلس الإدارة، بحضور المستشاريين الفنيين للمؤسسة، ورؤساء الشركات التابعة لها كشركة مليتة، سرت لإنتاج النفط والغاز، الهروج، الخليج العربي؛ مع عددٍ من المقاولين والخبراء الهندسيين في المملكة المتحدة.

وذلك للنقاش حول موثوقية أصول المؤسسة التي بدأت تتقادم، وذلك لتجاوز هذا الأمر والحرص للحفاظ على معدلات إنتاجها الحالية وزيادتها إلى أكثر من 2 مليون برميل، وعقدت عدد من الاجتماعات لمناقشة إدارة سلامة الأصول وكيفية تطبيقها على الأصول القديوذلك للنقاش حول موثوقية أصول المؤسسة التي بدأت تتقادم، وذلك لتجاوز هذا الأمر والحرص للحفاظ على معدلات إنتاجها الحالية وزيادتها إلى أكثر من 2 مليون برميل، وعقدت عدد من الاجتماعات لمناقشة إدارة سلامة الأصول وكيفية تطبيقها على الأصول القديمة.

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