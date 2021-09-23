شكشك يلتقي وزير التعليم لمناقشة ملف المركز الوطني للامتحانات

اجتمع اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” مع وزير التعليم الأساسي بحكومة الوحدة الوطنية بحضور وكيل الوزارة وعدد من مداراء الإدارات بالديوان.

وتم الحديث حول مجريات العمل بالمركز الوطني للامتحانات، والإجراءات التي يحتاجها المركز لتحسين ظروف العمل به، والمشاكل الموجودة من مستحقات العاملين والمرتبات المتأخرة وتوقف المكآفات.

كما تم الاطلاع على منظومة المركز التي تمثل قاعدة بيانات مركزية يمكن من خلالها إتمام كافة العمليات المتعلقة بالطالب بصورة آلية، وأكدّ “شكشك” على ضرورة معالجة مشاكل المركز بالتنسيق مع وزارة التعليم ودعم جهود تطوير وإنشاء المنظومات لتساهم في حل كافة الإشكاليات.

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