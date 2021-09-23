ديون القطاع العام في بريطانيا تسجّل أعلى مستوى في تاريخها

سجّلت ميزانية المملكة المتحدة أكبر عجز لها في 60 عامًا، وذلك وفقًا لبيانات المكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

وسجل إجمالي ديون القطاع العام في بريطانيا، باستثناء بنوك القطاع العام؛ ترليونيْن ومئتيْ مليار جنيه إسترليني، مما يمثّل نحو 97.6 % من الناتج المحلي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء، التي اقترضها القطاع العام باستثناء البنوك 20 مليارًا و500 مليون جنيه إسترليني، خلال أغسطس وحده.

ويًواجه البريطانيون ارتفاعًا غير مسبوق في فواتير الكهرباء والغاز، وذلك بعد أن رفعت الهيئة المنظمة لتلك الخدمات سقف الأسعار 12%< وذلك بسبب ارتفاع أسعار الجملة وتكلفة الوقود في الأشهر الستة الماضية بنسبة 50%.

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