الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة في ليبيا تقوم بزيارة غرفة الطوارئ الصحية بنغازي

قامت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا “جورجيت غانيون” بزيارة لمقر غرفة طوارئ الصحية بوزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، وهذا في إطار جولاتها الميدانية على عدد من المرافق الصحية بمدينة بنغازي وضواحيها.

كما عرض رئيس الديوان “إسماعيل العيضة” شروح وافية عن سير عمل الغرفة، وتوضيح الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، والإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا من خلال التواصل مع مراكز العزل التابعة لها.

وبدورها أكدت “غانيون” على التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الصحي منذ استلام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية لمهامها.

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