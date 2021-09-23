السفير المصري لدى ليبيا يقوم بزيارة الإتحاد العام للغرف لبحث التعاون المشترك بين البلدين

قام سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر مصطفى بزيارة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ، حيث التقى فيها مع رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف محمد الرعيض، بحضور مجموعة من رجال الأعمال من مختلف القطاعات.

تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين على كافة المستويات ومنها تعزيز المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وبحث التعاون المشترك بين جمهورية مصر وليبيا ومناقشة ومتاعبة نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة والوفد المرافق له خلال الأسبوع الماضي لتعزيز التعاون بالملف الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين،وفتح آفاق جديدة لدعم المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل حركة وإجراءات المسافرين.

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