«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الخميس 23 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5339 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3114 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1837 دينار، والليرة التركية 0.5231 دينار، والدولار الكندي 3.5576 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2088 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2344 دينار، والدينار التونسي 1.6166 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5041 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021: