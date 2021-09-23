الوطنية للتعدين تطلق حملة تفتيشية واسعة على المحاجر الواقعة بمنطقة “راس اللفع” جنوب طرابلس

طرابلس 23 سبتمبر 2021 (وال) _ أطلقت المؤسسة الوطنية للتعدين، حملة تفتيشية واسعة على المحاجر الواقعة بمنطقة “راس اللفع” جنوب العاصمة طرابلس.

هذا وأنطلقت الحملة بتعليمات من وزير الصناعة والمعادن السيد (أحمد ابوهيسه) بالتعاون مع إدارة حماية الموارد الطبيعية والمعادن بجهاز الشرطة الزراعية، والإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية.

ومن خلال هذه الحملة، تم إنذار بعض المحاجر بتسوية أوضاعها، مع التوقيع للتعهدات بسداد ماعليهم من التزامات خلال أسبوع من تاريخه أو سيتم إقفال المحجر واستلام الموقع من قبل إدارة المؤسسة، وإحالتهم للجهات الضبطية والرقابية.

يشار إلى أن هذة الحملة التي إنطلقت لأول مرة من عشر سنوات، ستكون مستمرة بشكل دوري، تشمل جميع مناطق ليبيا بهدف حماية الثروة المعدنية في ليبيا، وحصر كافة المحاجر وإيقاف المخالفة منها. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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