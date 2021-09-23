خاص..مصادر بالمركزي ببنغازي توضح حيال إقفال المصرف لوجود حالات “كورونا”

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي ببنغازي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن المصرف مقفل اليوم وذلك بناءً على توصيات لجنة مختصة لإتخاذ الإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا بعد وجود عدة حالات إيجابية على أن يتم إقفال مقر المصرف احترازياً لمدة 10 أيام وقد تمت الموافقة عليها من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي ببنغازي علي الحبري .

ويفيد مصدر أخر بمصرف ليبيا المركزي ببنغازي لصحيفة صدى الاقتصادية أنه قد تم التعميم صباح اليوم ببدء عمل بالمصرف المركزي ببنغازي يوم الأحد القادم وإلغاء العطلة وفقاً له .

المصدر بالمصرف يقول أن فرع مصرف ليبيا المركزي الآخر بالبيضاء يعمل ، والمصارف مستمرة في العمل .

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