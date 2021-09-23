وكالة “ICE” الإيطالية تعيد افتتاح مكتبها في طرابلس

أعادت وكالة “ICE” الخاصة بالترويج وتدويل الشركات الإيطالية افتتاح مكتبها من جديد بمقر السفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس، حسب ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية .

وقال مدير المكتب رومانو باروتسي إن إيطاليا تعدّ رابع دولة موردة لليبيا بعد تركيا والإمارات العربية المتحدة والصين، بحصة سوقية بلغت 7.9%، أي أنها أكثر من ضعف حصة ألمانيا البالغة 3%، وإسبانيا التي تبلغ 1.7%، وبريطانيا وفرنسا بنسبة تزيد قليلا عن 1% .

وأوضح “باروتسي” أن أبرز الصادرات الإيطالية إلى ليبيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري؛ كانت عبارة عن مشتقات النفط بقيمة 180 مليون يورو، تتبعها الفواكه والخضروات المجمّدة بقيمة 204 مليون يورو، إضافةً إلى آلات للأغراض العامة بـ 16.5 مليون يورو، وآلات صنع الأسلاك بـ 12.9 مليون يورو.

يًشار إلى تقريرًا صادرًا عن وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية “ساس” أشار إلى ارتفاع نسبة الصادرات الإيطالية لليبيا في مجالات التعدين وميكانيكا الأدوات المركبة والأجهزة الكهربائية، متوقعًا زيادة الصادرات بنسبة 8.6 % خلال عاميْ 2023 و2024.

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