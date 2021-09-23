الحويج يبحث مع سفيرة بريطانيا سبل تطوير الخدمات بين البلدين

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج سفيرة المملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال بمقر الوزارة وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتطرق اللقاء الذي حضره مدير مكتب شؤون الديوان ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة لاستعراض عدد من الملفات ذات العلاقة بمجالات الاقتصاد والتجارة وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأكد الوزير حرص حكومة الوحدة الوطنية على عقد شراكة حقيقية مع المملكة المتحدة بعدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعاون في قطاعات الصحة والمواصلات والتنمية بهدف تطوير وتحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة للمواطن، مشيراً ان الوزارة تعمل على برنامج الإصلاحات الاقتصادية يهدف الى تحسين بيئة الاعمال بالسوق الليبي وخلق فرص استثمارية حقيقية وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

و نوه الوزير إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على دعم قطاع الأعمال والاستثمار وتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة بهدف تعزيز دورها في رفع مستوى الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية مضيفاً ان الحكومة تتطلع لرفع مستوى التعاون مع المؤسسات الاستشارية والخبرات المتخصصة بالمملكة المتحدة في هذا المجال.

ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الجانب البريطاني لتنظيم ملتقى اقتصادي مشترك يضم المؤسسات والفعاليات الاقتصادية برعاية وزيرا الاقتصاد والتجارة في كلا البلدين بهدف تبادل الخبرات و بحث فرص التعاون الواعدة في مجالات الاستثمار وتنفيذ وتفعيل المناطق الحرة والصناعية وتنظيم معارض دولية مشتركة.

وأكدت السفيرة البريطانية أنها تتابع عن كثب التطورات في دولة ليبيا خاصة بمجالات الاقتصاد والتجارة، معبرة عن استعداد بلادها تقديم الدعم اللازم لدولة ليبيا في كافة القطاعات وكذلك المساهمة في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة التي أصبحت بديلاً عن النفط في العديد من الصناعات.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية التواصل المستمر ولرفع مستوى التعاون والبدء في اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لعقد ملتقى اقتصادي مشترك يضم الغرف التجارية والمستثمرين والمهتمين.