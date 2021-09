واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الخميس، وصعدت بسبب نمو الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية مع استمرار تأثر الإنتاج في خليج المكسيك بعد إعصارين، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

كما تلقت السوق دعما أيضا من عودة الإقبال على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مع تراجع المخاوف المتعلقة باحتمال تخلف شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة “إيفرغراند” عن سداد التزاماتها والتداعيات المحتملة لذلك على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا، أو 0.4 في المئة، إلى 72.48 دولارا للبرميل، فيما زاد خام برنت 26 سنتا، أو 0.3 في المئة، إلى 76.45 دولارا للبرميل.

وقفز الخامان 2.5 في المئة، أمس الأربعاء، بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.5 مليون برميل إلى 414 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر، وهو أقل حجم مخزونات منذ أكتوبر 2018، في تراجع أكبر من توقعات المحللين.

The post أسعار النفط ترتفع بفعل نمو الطلب على الوقود appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا