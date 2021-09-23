اجتماع الجمعية العمومية لمصرف اليقين

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لمصرف اليقين داخل قاعة فندق باب البحر.

تناول الاجتماع الإطلاع والمصادقة على الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة وفقاً تفويض الجمعية العمومية في اجتماعها الأول لسنة 2018، بشأن تفويضها لمجلس الإدارة للعمل بما يتوافق مع متطلبات مصرف ليبيا المركزي لاستكمال تأسيس المصرف والحصول على الموافقة النهائية.

تم المناقشة أيضاً المصادقة على إعتماد مراجعين خارجيين لمراجعة حسابات المصرف عن سنوات (2018-2019-2020)، وكذلك إستعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنوات(2019-2020) وعرض تقارير المراجعين الخارجيين للقوائم المالية للمصرف عن سنوات (2018-2019-2020)، إستعراض تقرير هيئة المراقبة عن سنوات (2019-2020) وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن سنوات (2019-2020) والمصادقة على القوائم المالية للمصرف عن سنوات (2018-2019-2020).

وكذلك إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنوات (2018-2019-2020) والمصادقة على تكليف مكاتب المراجعة بمراجعة حسابات المصرف لسنوات (2021-2022) والنظر في مراسلة السيد محرر العقود/ صالح المهدي عبد السالم، الإطلاع على مقترح منح مكافأة لمجلس الإدارة عن تأسيس المصرف وإستبدال مالا يقل عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة حسب المادة (38)من النظام الأساسي وتحديد مكافأتهم وإعادة تشكيل هيئة المراقبة وتحديد مكافأتهم وإعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافأتهم وإعتماد لائحة عمل هيئة الرقابة الشرعية وتفويض مجلس الإدارة بالبحث وشراء مبني بمدينة طرابلس.

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