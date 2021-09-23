حكومة الدبيبة تخصص أكثر من 2 مليار دينار لعلاوة الزوجة والأبناء

خصص مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة مبلغ 2 مليار و 250 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية؛ وذلك لصرف علاوة الزوجة والأبناء.

وبحسب قرار الحكومة فإن هذه القيمة المُخصصة عن 6 أشهر، تُخصم من الباب الرابع “باب الدعم”.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من إجراءات صرف علاوة الزوجة والابناء، في الوقت الذي أوضحت فيه الحكومة عن تخصيصه أكثر من مليار دينار لتغطية القيمة المستحقة، بينما سارع مصرف ليبيا المركزي في تغذية المصارف التجارية بالملايين لكافة فروعها حتى يتمكن المواطنين من سحبها نقداً.

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