خاص..المركزي بطرابلس يؤكد أن إجمالي الشحنات المرسلة جواً إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية حتى اليوم 1.019 مليار دينار

أفصح مصرف ليبيا المركزي طرابلس في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن اجمالي الشحنات المرسلة من السيولة النقدية وتوزيعها حسب المناطق ، حيث بلغ اجمالي الشحنات المرسلة جواً إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية منذ شهر يونيو وحتى 23 سبتمبر ما قيمته 1.019 مليار دينار .

وخصصت لفروع مصرف الجمهورية والتجاري الوطني ومصرف الوحدة وشمال أفريقيا بكافة مدن الشرق الليبي ومنطقة الجفرة والمدن المجاورة لها ، في حين بلغت قيمة الشحنات المرسلة لقسم اصدار مدينة سبها 808 مليون دينار وزعت على كافة فروع المصارف بالمنطقة .

وبلغت قيمة الشحنات المرسلة لقسم اصدار غريان 915 مليون دينار وزعت على كافة فروع المصارف بمدينة غريان و منطقة الجبل الغربي ،وبلغت قيمة الشحنات المرسلة لمدينة أوباري 107 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية و التجاري الوطني ، وبلغت قيمة الشحنات المرسلة لمدينة الكفرة 60 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية وشمال أفريقيا ومصرف الوحدة .

وبلغت قيمة الشحنات المرسلة لمدينة غات 52 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني و شمال أفريقيا ، ويؤكد المصرف المركزي بتوفر أرصدة كبيرة لديه ولدى كافة فروع المصارف تتجاوز 8 مليار دينار للاستمرار في توزيع السيولة بشكل منتظم خلال الأسبوع القادم .

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