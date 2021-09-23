بنغازي | اختتام دورة تدريبية بعنوان “الحجز الإداري”

بنغازي 23 سبتمبر 2021 (وال)- اختتمت بمقر مراقبة الخدمات المالية بنغازي اليوم الخميس، دورة تدريبية بعنوان “الحجز الإداري” بتنظيم مركز الدراسات المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

هذا واستهدفت الدورة موظفي الحجز الإداري بإدارات فروع الضرائب بالمنطقة الشرقية والبالغ عددهم 22 موظفًا، بإشراف المدرب علي العجيلي، واستمرت على مدى أسبوعًا كاملا، بواقع 40 ساعة تدريبية، تم تقسيم المحاضرات على فترتين صباحية ومسائية.

وقد حضر حفل الاختتام مدير عام مركز الدراسات المالية والتدريب الأستاذ سعيد إسماعيل، ومدير عام المصلحة الدكتور خالد عبد الواحد النخاط، وأعضاء من اللجنة التحضيرية للدورة، بالإضافة لرؤساء الأقسام بمصلحة الضرائب.

وقال مدير عام مركز الدراسات المالية سعيد إسماعيل: “استهدفنا من خلال الدورة التدريبية إدارات المنطقة الشرقية بمصلحة الضرائب، وذلك عقب إتمام اتفاقية التعاون المشترك بين مركز الدراسات المالية ومصلحة الضرائب العامة”.

وأضاف إسماعيل أن (دورة الحجز الإداري )؛ هي أولى هذه الدورات، وستتوالى دورات أخرى بحسب البرنامج المتفق عليه مسبقًا، وقد تم تكليف المدرب علي أبو عجيلة، وهو أحد الموظفين بمصلحة الضرائب العامة من ذوي الكفاءة بإشراف على الدورة.

بدوره، أكد مدير عام مصلحة الضرائب الدكتور خالد النخاط على أهمية الدورات التدريبية، وذلك انطلاقًا من إدراك المصلحة لأهمية التدريب ومواكبة لنشاط مركز الدراسات المالية، فقد تضافرت الجهود من أجل إقامة الدورات التدريبية، واستهدف الحجز الإداري لأهميته؛ لأن أقسامه في جل الإدارات لم تفعّل باستثناء إدارة الحجز في بنغازي، لهذا قمنا تنظيم الدورة لموظفي الحجز الإداري بالكفرة، جالو، أوجلة، أجدابيا، الحزام، بنغازي، المرج، البيضاء، القبة،درنة، طبرق، وذلك استعدادًا لإعادة تفعيل أقسام الحجز الإداري” .

في ختام الدورة التدريبية؛ تم توزيع الشهادات على المشاركين، وتكريم مدير عام مركز الدراسات المالية الأستاذ سعيد إسماعيل، ومدير عام مصلحة الضرائب الدكتور خالد النخاط. (وال) هــــ ع / ر ت

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