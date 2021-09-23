“الدبيبة” يصدر قرار بزيادة المعلمين ويفصح عن موعد تنفيذه

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم قرار بزيادة مرتبات المعلمين وذلك لتنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب والذي يتضمن زيادة مرتبات المعلمين على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري.

كما قال بأن اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.

وطمأن رئيس الحكومة العاملين في باقي القطاعات بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية.

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