استعدادات وزارة الاقتصاد للمشاركة في “إكسبو دبي 2020”

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بكل من وكيل الوزارة للشؤون التجارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومدير عام معرض طرابلس الدولي، ومدير مكتب شؤون ديوان الوزارة، ورئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.

وناقش المجتمعون التحضيرات اللازمة من أجل المشاركة الليبية في معرض “إكسبو دبي 2020″، وآلية تنظيم الوفد الليبي المشارك في المعرض والقطاعات والمجالات التي ستتم المشاركة بها.

وشدد الحويج على أن يكون الوفد المشارك فاعلاً بحيث يحقق أهداف المشاركة، وينجح في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

كما أكد الوزير على أهمية مشاركة القطاع الخاص الليبي والمراكز البحثية والجامعية، من أجل دعم فرص التصدير للمنتجات الليبية المطابقة للمواصفات العالمية.

يُذكر أن معرض “إكسبو دبي 2020” سيقام بين الأول من أكتوبر 2020، والحادي والثلاثين من مارس 2022، بمشاركة 192 دولة في مجالات الاستدامة والتنقل والفرص.

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