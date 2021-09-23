الصحة تتابع أعمال الصيانة والخطة التطويرية بمستشفى العيون طرابلس

توجه وكيل وزارة الصحة سمير كوكو اليوم الخميس رفقة الفريق المرافق له بزيارة إلى مستشفى العيون طرابلس، للوقوف على آخر مستجدات أعمال الصيانة، وكيفية استكمال الخطة التطويرية لهذا المرفق الصحي واِفتتاحه ، كما تم تزويد المستشفى بعدد أربعة غرف عمليات كبرى، وغرفتين للعمليات الصغرى، مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية.

حيث تم خلال الزيارة عقد اِجتماعًا مع إدارة المستشفى للتنسيق على إعداد خطة تنسيقية لكيفية توطين زراعة القرنية، وعلاج الشبكية بالداخل، والبث فورًا في الإجراءات العملية لتنفيذ هذه الخطوة الغير مسبوقة.

وفي الختام تفقَّد الوكيل مركز العزل بالمستشفى، للاطمئنان على المرضى النزلاء، ومتابعة آلية سير العمل.

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