الصحة تتفقد التجهيزات النهائية لمركز عزل جنزور

تفقَّد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان “سمير كوكو” اليوم الخميس، والفريق المرافق له مركز العزل جنزور، وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية للمركز تمهيدًا لافتتاح، بالإضافة إلى أن السعة السريرية المقدرة للمركز قد بلغت (120) سرير.

حيث تأتي هذه الزيارة بناءً على التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” القاضية بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تجهيز المركز وافتتاحه.

وفي الختام أعطى الوكيل تعليماته للمدراء الإدارات بالوزارة، لتوفير جميع المتطلبات وبشكل عاجل كلًا حسب اختصاصه.

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