الاقتصاد والتجارة تبحث آلية تنظيم الوفد الليبي للمشاركة بالمعرض العالمي اكسبوا دبي 2020

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الخميس، ضم كل من وكيل الوزارة للشؤون التجارية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومدير عام معرض طرابلس الدولي ومدير مكتب شؤون ديوان الوزارة ورئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة وذلك لمناقشة التحضيرات اللازمة للمشاركة في المعرض العالمي اكسبوا دبي 2020.

حيث استعرض الاجتماع برنامج الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة للمشاركة بالمعرض، كما بحث الحضور آلية تنظيم الوفد الليبي والقطاعات والمجالات المستهدفة بالمشاركة وفق الأهداف المحددة ضمن خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية والوزارات والهيئات المختصة.

ومن جهته أكد الوزير على ضرورة تحديد الوفد المشارك بحيث يكون ذو فاعلية ويحقق الأهداف المرجوة من المشاركة بهذا الحدث الدولي، وكذلك يدعم خطة حكومة الوحدة الوطنية في جذب المستثمر الأجنبي للمشاركة في تنفيذ مشاريع بكافة المناطق في الدولة، مشدداً على أهمية مشاركة الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص من رجال الأعمال والشركات الليبية في إطار دعم الصناعات الوطنية وخلق فرص تصدير حقيقية للمنتجات الليبية المطابقة للمواصفات العالمية.

والجدير بالذكر تشهد مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تنظيم المعرض العالمي اكسبوا دبي 2020 خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 م وحتى 31 مارس 2022 م بمشاركة 192 دولة ويتضمن ثلاثة اقسام ” الاستدامة – والتنقل – والفرص “.

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