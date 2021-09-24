الزراعة والثروة الحيوانية تناقش ملف توفير الأعلاف والأدوية واللقاحات البيطرية وأليات التوزيع

اجتمع وزير الزراعة والثروة الحيوانية “حمد المريمي” اليوم الخميس، مع منسقي القطاع بالبلديات الممتدة من سرت إلى أمساعد.

تناول الاجتماع مناقشة إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوسيع دائرة المشاركة في الاختصاصات والاعتماد على منسقي القطاع بالبلديات، وذلك تطبيقآ لرؤوى حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بالحكم المحلي لتسهيل وتيسيير الخدمات للمواطنين وفي إطار التشريعات النافذة، وكذلك توفير التدفقات المالية اللازمة لتسيير العمل وخاصة فيما يتعلق بالباب الثاني ( التسييرية )

ونوقش أيضاً ملف توفير الأعلاف والأدوية واللقاحات البيطرية وأليات التوزيع حال الانتهاء من الموافقات، وكذلك تخصيص المبالغ لها ومباشر الإجراءات التنفيذية، بالإضافة إلى الإستعداد للموسم الزراعي وعلى الخصوص توفير البدور المحسنة.

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