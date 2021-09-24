اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء

اجتمعت الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحــراء للاستثمـــار والتجـــارة اجتماعها العادي اليوم الخميس في مدينة كوتونو بدولة بنين.

تناول الاجتماع مناقشة والإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنة المالية 2020، وكذلك الإطلاع على القوائم المالية للإدارة العامة والقوائم المالية المجمعة للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

كما اطلع المجتمعون على تقرير المراجعين الخارجين وتقرير المراجع الدولي حول القوائم المالية للإدارة العامة والقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، وقد تمت المصادقة عليها، وعلى الوضع الحالي لرأسمال المصرف، وتقرير مجلس الإدارة بخصوص ملف إندماج المصرف التابع بغانا مع أومني بنك وأوصت الجمعية العمومية بمتابعة الملف وإنهاءه في اسرع وقت ممكن بما يضمن حقوق المصرف واصوله.

حيث تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص منظومة سوبرا المصرفية، ونظرت الجمعية العمومية في الطلب المقدم من جمهورية غينيا كوناكري بشان الحصول على عضوية بمجلس إدارة المصرف وتمت الموافقة المبدئية على الطلب الى حين إعتماده في اجتماع الجمعية العمومية القادم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية